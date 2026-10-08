<p>Möchtest du Familien mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren unterstützen? Bist du empathisch,<br>zuverlässig und aufgeschlossen. Dann engagiere dich als Freiwillige\/r und begleite junge Familien <\/p><p>alltagspraktisch und wertschätzend.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1566834&t=1791453711" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">1706_26_KFS_FreiwilligeFuerFruheHilfen_Flyer_Pustertal_DE_WEB-2.pdf herunterladen (0.8 MB)<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225828002-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>