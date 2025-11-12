<p>Freiwillige Hände gesucht!<\/p><p>Wenn der Schnee kommt, zählt jede helfende Hand!<\/p><p>Die Gemeinde Rasen-Antholz sucht engagierte Freiwillige, die dabei helfen, öffentliche Plätze, Wege und Zugänge vom Schnee zu befreien:<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519835&mode=T&width=534&height=480&t=1762944553" class="fr-fic fr-dii width66" alt="Schnee" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225773338-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>