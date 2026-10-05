<p>der ambulante Betreuungsdienst des Sozialsprengels Bruneck ist auf der <strong>Suche nach Freiwilligen<\/strong> für die Zustellung von <strong>Essen auf Rädern<\/strong>.<\/p><p>Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, eine Woche im Monat am Vormittag Zeit haben und den Führerschein B besitzen, können sich gerne direkt im Ambulanten Betreuungsdienst melden: <strong>0474 554128.<\/strong><\/p><p><strong><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1565809&mode=T&width=640&height=480&t=1791200719" class="fr-fil fr-dib width66" alt="essen auf rädern" title="bezirksgemeinschaft pustertal"><\/strong><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225827303-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>