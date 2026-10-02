<p>Am <strong>Dienstag, 6. Oktober 2026<\/strong> findet im <strong>Kulturhaus Oberrasen<\/strong> um <strong>19.00 Uhr<\/strong> eine <strong>Informationsveranstaltung<\/strong> zum Thema <strong>"Richtig Heizen mit Holz"<\/strong> statt.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1565347&mode=T&width=608&height=480&t=1790934319" class="fr-fil fr-dib width66" alt="feuer" title="Gemeinde Rasen-Antholz"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225827027-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>