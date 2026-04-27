<p>Am <strong>Mittwoch, 29. April 2026 findet um 20.00 Uhr<\/strong> eine Gemeinderatsitzung im <strong>Sitzungssaal der Gemeinde <\/strong>statt.<\/p><p>Dabei wird folgende Tagesorndung behandelt:<\/p><p>1) Haushalt - Freiwillige Feuerwehren - Genehmigung Jahresabschlussrechnungen - Jahr 2025<br>Genehmigung Jahresabschlussrechnungen -<br>Jahr 2025<\/p><p>2) Haushalt - Genehmigung der Jahresabschlussrechnung - Jahr 2025<\/p><p>3) Bilanzänderungen und Fondsumbuchungen 2026 - 3. Maßnahme sowie Anpassung des Einheitlichen Strategiedokumentes - Abänderung Ratsbeschluss Nr. 76\/25<\/p><p>4) Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL) - endgültige Genehmigung<\/p><p>5) Gemeindepersonal - öffentlicher Wettbewerb - Besetzung der Stelle als Gemeindesekretär\/in - dritter Klasse A1 - Abschluss Vereinbarung mit Gemeinde Freienfeld für Rückgriff auf geltende Rangordnung<\/p><p>6) Mitteilungen des Gemeindeausschusses<\/p><p>7) Allfälliges<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225797779-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>