<p>Der neue Senderstandort in Antholz wurde nach intensiver Planungs- und Bauphase erfolgreich fertiggestellt und ist nun rechtzeitig vor dem Beginn der Olympiade vollständig betriebsbereit. Mit dem neuen Senderstandort wird die Sendeinfrastruktur im Antholzer Tal modernisiert und die Versorgungssicherheit für Rundfunk-, Sicherheits- und Mobilfunkdienste langfristig verbessert.<\/p><p>Ab nächster Woche nehmen die RAS, die RAI, die Landesfunkdienste, der Zivilschutz, die nationalen Funkdienste der Sicherheitskräfte sowie alle Mobilfunkbetreiber den Betrieb am neuen Standort auf. Mit der Aktivierung aller Dienste wird die Kommunikations- und Informationsversorgung im gesamten Gebiet deutlich gestärkt.<\/p><p> <strong>Verbesserte Versorgung im Antholzer Tal<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong>Durch den neuen Senderstandort konnte die Abdeckung in mehreren Bereichen des Tals deutlich verbessert werden. Insbesondere in Antholz Mittertal, im Bereich des Biathlonzentrums, rund um den Antholzer See sowie entlang der Straße auf den Stallersattel profitieren nun viele Nutzerinnen und Nutzer von einer stabileren und qualitativ besseren Versorgung.<\/p><p> <strong>Neue Webcams für bessere Wetterinformation<\/strong><\/p><p> Zusätzlich wurden vier neue Webcams in Betrieb genommen, die nun aktuelle Bilder aus dem Antholzer Tal und dem Biathlonzentrum liefern. Damit stehen der Bevölkerung, den Gästen und den Einsatzkräften jederzeit verlässliche Informationen über die örtlichen Wetter- und Sichtverhältnisse zur Verfügung.<\/p><p> <strong>Hinweis für TV-Haushalte in Antholz Mittertal und Obertal<\/strong><\/p><p> Durch die Inbetriebnahme des neuen Standorts verändert sich für einzelne Haushalte die Empfangsrichtung der terrestrischen TV-Signale. Einige Bewohnerinnen und Bewohner von Antholz Mittertal und Antholz Obertal müssen daher ihre Dachantenne neu ausrichten, um die Fernsehprogramme weiterhin in einwandfreier Qualität empfangen zu können.<\/p><p>Die RAS empfiehlt, die Anpassung der Empfangsantenne von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um einen optimalen Empfang sicherzustellen.<\/p><p> <strong>Moderne Infrastruktur für ein sicheres Antholz<\/strong><\/p><p> „Mit dem neuen Senderstandort werden nicht nur die Rundfunkdienste verbessert, sondern auch die sicherheitsrelevanten Kommunikationsdienste entscheidend gestärkt. Die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen ermöglicht eine moderne, zuverlässige und zukunftsorientierte Versorgung für das gesamte Antholzer Tal.“ erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher.<\/p><p> Für weitere Informationen steht die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) gerne zur Verfügung.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522539&mode=T&width=608&height=480&t=1764584494" class="fr-fil fr-dib width66" alt="antenne" title=""><\/p><p> <\/p><p> <img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522540&mode=T&width=640&height=480&t=1764584510" class="fr-fil fr-dib width66" alt="antenne" title=""><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522541&mode=T&width=640&height=480&t=1764584533" class="fr-fil fr-dib width66" alt="kamera" title=""><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522542&mode=T&width=592&height=480&t=1764584552" class="fr-fil fr-dib width66" alt="antholz" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225776160-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>