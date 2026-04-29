<p>Der Newsletter ist eine schnelle und effektive Möglichkeit, mit welchem die Gemeindeverwaltung von Rasen-Antholz alle Mitbürger und Gäste über die institutionelle Tätigkeit, aber auch über Veranstaltungen im Dorf informieren kann. Die gesamte Bevölkerung und alle interessierten Gäste, sind eingeladen, den Gemeindenewsletter von Rasen-Antholz zu <a href="\/de\/Newsletter" title="Newsletter">abonnieren<\/a>.<a href="\/de\/Newsletter" title="Newsletter" data-focus-mouse="true"><\/a> Somit sind Sie jederzeit über die Neuigkeiten, welche das örtliche Leben betreffen, informiert. Wer den klassischen Newsletter abonniert, erhält ausschließlich Neuigkeiten über die institutionelle Tätigkeit der Gemeinde Rasen-Antholz und der anderen öffentlichen Institutionen, welche zeitnah und unter Einhaltung der Privacy Richtlinie verschickt werden. Wer den Veranstaltungsnewsletter abonniert, wird jeden Donnerstag Abend den Newsletter mit den Veranstaltungen der folgenden zwei Wochen erhalten, immer unter Einhaltung der Privacy Richtlinie.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225798315-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>