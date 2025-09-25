<p>Der "Tag der offenen Tür" (Open Day) in der Süditrol Arena in Antholz findet am <strong>Sonntag, den 5. Oktober 2025<\/strong> statt, um die olympische Atmosphäre für die Olympischen Winterspiele 2026 zu erleben, Informationen zu erhalten und an Spielen und Aktivitäten teilzunehmen. Interessierte können die Arena besichtigen und erhalten exklusive Einblicke in die sportliche Geschichte des Stadions, wobei die kostenlosen Führungen um 12.00 Uhr beginnen und im Halbstundentakt stattfinden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225764348-610&sprache=1">open day 05.10.2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225765869-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>