<p><strong>Am 27. Januar 2026<\/strong> macht die <strong>Olympische Fackel<\/strong> auf ihrer Reise durch Italien Station in Südtirol. Ein besonderer Höhepunkt ist der Halt am Biahtlon-Zentrum in Antholz, wo die Flamme mit einer feierlichen Zeremonie gewürdigt wird.<\/p><p>Der olympische Fackellauf startet dann um <strong>12.30 Uhr <\/strong>beim <strong>Pavillon in Oberrasen<\/strong> und führt von dort bis nach <strong>Niederrasen,<\/strong> wo die Fackel um <strong>12.55 Uhr<\/strong> an der Kreuzung nach der Metzgerei Steinner eintrifft. Begleitet wird sie von einem rund 700 Meter langen Konvoi aus verschiedenen Fahrzeugen - ein einmaliges und stimmungsvolles Erlebnis für alle Zuschauer.<\/p><p>Weitere Informationen zum olympischen Fackellauf finden Sie hier:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1527990&t=1768989985" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Olympischer Fackellauf.pdf herunterladen (1 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225782110-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>