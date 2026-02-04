<p>Auch heuer ist es wieder möglich die Sommerbetreuung durch die Kinderfreunde Südtirol für Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren in Rasen-Antholz zu beanspruchen.<br><strong>Anmeldung: ab 16.02.2026 bis 13.03.2026<\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1529953&t=1770197560" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Anmeldung[1].pdf herunterladen (5.66 MB)<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225783985-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>