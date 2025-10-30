<p>Die Gemeindeverwaltung hat nach Absprache mit der Bezirksgemeinschaft beschlossen, eine<br>Sperrmüllsammlung für kleinere Mengen - max. 500 kg bzw. 3 m³ pro Haushalt - durchzuführen.<br>Größere Mengen müssen direkt an die Mülldeponie geliefert werden.<br><strong>SPERRMÜLL:<\/strong><br>Teppichböden, lackiertes Holz, Spanplatten, Fensterrahmen, Matratzen, Divane, Ski u.s.w.<br><strong>ACHTUNG: KEIN SPERRMÜLL!!!!!!!<\/strong><br>Alteisen, Autoreifen, Kühlschränke, Fernsehgeräte und Computer. Diese müssen im<br>Recyclinghof der Gemeinde zu den festgelegten Öffnungszeiten abgegeben werden.<br><strong>Die Sperrmüllsammlung findet am<br>Samstag, 08.11.2025<br>von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr<br>(Samstag Vormittag wird kein Sperrmüll angenommen)<br>im Recyclinghof Rasen-Antholz \/ Olang statt.<\/strong><br>Der Preis je kg entsorgter Sperrmüll beträgt Euro 0,30\/kg. Es wird die effektiv<br>angelieferte Menge verrechnet. Die Bezahlung erfolgt direkt bei der Anlieferung.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225771219-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>