Die Gemeindeverwaltung hat nach Absprache mit der Bezirksgemeinschaft beschlossen, eine Sperrmüllsammlung für kleinere Mengen - max. 500 kg. bzw. 3 m³ pro Haushalt durchzuführen.

Die Sperrmüllsammlung findet am Samstag, 11. April 2026 von 13.00 - bis 17.00 Uhr statt.

Samstag Vormittag wird kein Sperrmüll angenommen.

Weiter Informationen:

Steueramt - Sperrmüllsammlung April 2026