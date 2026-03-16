<p>Aufgrund von Vorbereitungs- und Asphaltierungsarbeiten:<\/p><ul type="disc"><li>kommt es zu einer Komplettsperrung der Straße „Neunhäuserer Straße“ im <strong>Abschnitt Neunhäuserer-Brücke bis Gewerbezone Strabit<\/strong> für ca. 2–3 Tage vom <strong>17.03.2026 bis 03.04.2026<\/strong>, jeweils werktags von 07:00 bis 17:00 Uhr. Achtung: Die Rienzstraße (Gemeinde Olang) ist bereits ab 16.03.2026 gesperrt.<\/li><li>Sperrung des <strong>Radweges Rasen–Percha<\/strong> ab 17.\/18.03.2026 bis zur Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Die Abschnitte der Straßensanierung bzw. Wiederherstellungsarbeiten finden Sie hier:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1535553&t=1773661698" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">2026-03-16 Übersicht Gemeinde RasenAntholz - I.106.5.0 LKN Verb Percha-Olang 2.pdf herunterladen (1.83 MB)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1535554&t=1773661705" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">2026-03-16 Übersicht Gemeinde RasenAntholz - I.106.5.0 LKN Verb Percha-Olang.pdf herunterladen (0.83 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225789868-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>