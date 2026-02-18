<p>Die Geemeinde von Rasen-Antholz organisiert <strong>von Samstag, 21. März 2026 bis Samstag 03. Mai 2026<\/strong> die Sammlung von Strauchschnitt (holziges Material), Rasenschnitt, Blumen und Gartenabfällen.<\/p><p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte hier:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1532021&t=1771411362" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Sammlung Strauchschnitt Frühjahr.pdf herunterladen (0.1 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225786126-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>