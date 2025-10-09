<p>Die Gemeinde organisiert vom <strong>Samstag 27. September 2025 bis Freitag 31. Oktober 2025 <\/strong>die Sammlung von Strauchschnitt (holziges Material), Rasenschnitt, Blumen und Gartenabfällen.<\/p><p>Bitte unbedingt beachten:<\/p><p><strong>An jeder Sammelstelle muss der Strauchschnitt (Holziges Material) getrennt von Grünschnitt, Blumen und Gartenabfällen abgelagert werden.<\/strong><\/p><p><strong>Bitte die jeweiligen Kenntafeln an den Sammelstellen unbedingt beachten!<\/strong><\/p><p>Es dürfen nur die oben angeführten organischen Abfälle, und zwar ausschließlich solche, die kompostierbar sind an den Sammelstellen zur kostenlosen Entsorgung abgegeben werden. Dies muss unbedingt eingehalten werden, damit der Dienst auch in Zukunft gewährleistet werden kann.<\/p><p>Die Sammelstellen sind ausgeschildert und beaufsichtigt.<\/p><p><strong>Ortschaft Sammelstellen<\/strong><\/p><p><strong>Niederrasen Nähe Bauhof\/Feuerwehhalle<\/strong><\/p><p><strong>Oberrasen Nähe Fraktionshalle<\/strong><\/p><p><strong>Antholz Niedertal Nähe Grillplatz<\/strong><\/p><p><strong>Antholz Mittertal Sammelstelle oberhalb E-Werk (Zufahrt hinter der Fraktionshalle <\/strong><\/p><p><strong> (Zivilschutzzentrum) entlang des Baches - Beschilderung<\/strong><\/p><p>Die Abfälle werden am darauf folgenden Montag entsorgt und es dürfen keine weiteren Ablagerungen erfolgen. (Illegale Ablagerungen werden mit Strafen von mind. 60 € bis max. 515 € laut geltender Verordnung zur Müllabfuhrgebühr geahndet - R.B. Nr. 18\/21 vom 24.06.2021 i.g.F.).<\/p><p>Wir bieten diesen Dienst an, um illegale Ablagerungsplätze zu vermeiden und eine saubere Landschaft zu erhalten. Wir hoffen auf Einhaltung der Regelung und freuen uns über eine rege Teilnahme an der Sammlung.<\/p><p><strong>Vorankündigung: Die nächste Sammlung findet voraussichtlich im April 2026 statt.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225768461-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>