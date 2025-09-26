<p>Die Gemeindeverwaltung von Rasen-Antholz such einen Hilfskoch\/in für den Kindergarten Oberrasen (der deutschen Sprachgruppe vorbehalten).<\/p><p>Interessierte Bewerber\/Innen können ihr Gesuch innerhalb <strong>Freitag, 10. Oktober 2025 - 12.00 Uhr<\/strong> im Gemeindesekretariat abgeben oder an die PEC Adresse <a href="mailto:rasenantholz.rasunanterselva@legalmai.it">rasenantholz.rasunanterselva@legalmai.it<\/a> bzw. E-Mail Adresse übermitteln, versehen mit einer Kopie des Personalausweises.<\/p><p>Zugangsvoraussetzungen:<\/p><p>- Abschluss der Grundschule und merjährige Berufserfahrung im spezifischem Bereich<\/p><p>- Zweisprachigkeitsnachweis As (ex D)<\/p><p>Nähere Informationen erteilt das Personalamt Tel. 0474 49 61 58.<\/p><p>Dem Gesuch muss eine gültige Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung in einem verschlossenen Umschlag beigelegt werden.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225766465-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>