<p>Es wird folgendes mitgeteilt: aufgrund von Asfaltierungsarbeiten: <strong>Mittwoch 12. November 2025<\/strong><\/p><ul type="disc"><li><strong>Totalsperrung<\/strong> der Oberrasner Straße zwischen Erlerbachl in Niederrasen bis Ansitz Heufler in Oberrasen <strong>von 7.30 bis 17.30 Uhr<\/strong><\/li><li>ÖPNV: <ul type="circle"><li>Temporäre Auflassung aller Bushaltestellen in Oberrasen und Niederrasen <strong>von 7.30 bis 17.30 Uhr<\/strong> <\/li><li>Aktivierung der einzigen Ersatzhaltestellen „Apotheke“ für Niederrasen und „Heufler“ für Oberrasen<\/li><li>Die Fahrzeiten der Ersatzhaltestellen entsprechen 1:1 dem regulären Fahrplan der nächstgelegenen Haltestellen „Abzweigung Oberrasen“ und „Kreisverkehr Niederrasen“<\/li><li>Letzter normaler Umlauf vor Schließung: um 7.05 ab Olang Bhf und 6.45 Uhr ab Antholzer See<\/li><li>Erster normaler Umlauf ab Öffnung: um 17.35 Uhr ab Bhf und 17.32 Uhr ab Antholz Mittertal <\/li><li>Wir bitten um Ihr Veständnis.<\/li><\/ul><\/li><\/ul><p> <a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1519622&t=1762851377" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gemeindestraße_Asfaltierungsarbeiten_Sperrung.pdf herunterladen (0.15 MB)<\/a><\/p><p>ERSATZHALTESTELLEN:<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519623&mode=T&width=640&height=480&t=1762851402" class="fr-fil fr-dib width66" alt="sperrung" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225773118-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>