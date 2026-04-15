<p>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat im Sinne der Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege, ein neues Angebot geschaffen, Familien mit chronischer Erkrankung, Pflegebedürftigkeit und Behinderung besser zu unterstützen und zu begleiten. Somit soll eine Verminderung der Belastung, der pflegenden Angehörigen, erzielt werden. Mittlerweile ist dieser Ansatz im ganzen Land umgesetzt worden. <\/p><p>Dieses Angebot hat gezeigt, dass es notwendig ist, Familien nicht nur krankheitsbedingt, sondern auch präventiv, zu begleiten. <\/p><p>Dabei wird bei Personen, die älter als 75 Jahre und in kein Betreuungsnetz integriert sind, ein Hausbesuch von Seiten des Hauskrankenpflegedienstes angeboten. In einem gemeinsamen Gespräch wird, über Themen zu gesundem Altern, gesprochen. Weiters werden Informationen zu Gesundheitsdiensten und Unterstützung bei Entscheidungsfindungen angeboten. Die betroffenen Bürger und Bürgerinnen werden vom Hauskrankenpflegedienst telefonisch kontaktiert, um ein Gespräch zu vereinbaren. Begonnen wird mit den ältesten Personen, um dann schrittweise zu den 75jährigen zu kommen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225795790-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>