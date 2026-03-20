<p>Der Bürgermeister teilt mit, dass aufgrund des Verfassungsreferendums vom<strong> 22. und 23. März 2026 <\/strong>bleibt das WAHLAMT der Gemeinde an folgenden Tagen geöffnet:<\/p><p><br><\/p><p><strong>Freitag, 20.03.2026<\/strong><\/p><p>von 08.00 bis 18.00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><strong>Samstag, 21.03.2026<\/strong><\/p><p>von 09.00 bis 18.00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><strong>Sonntag, 22.03.2026<\/strong><\/p><p>von 07.00 bis 23.00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><strong>Montag, 23.03.2026<\/strong><\/p><p>von 07.00 bis 15.00 Uhr<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225790698-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>