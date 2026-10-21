<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeindeverwaltung für den Winter 2026\/2027 nach Vereinbarung Personen für die <strong>VERRICHTUNG des AUFSICHTSDIENSTES SCHNEERÄUMUNG<\/strong> sucht.<\/p><p>Einsatzorte: Öffentliche Plätze, Gehwege und Dorfbereiche in Rasen-Antholz<\/p><p>Zeitraum: während der gesamten Wintersaison 2026\/2027<\/p><p>Die Personen sind haftfplicht- und unfallversichert<\/p><p>die Stunden werden mi 18 Euro pro Stunde vergütet.<\/p><p>Interessierte Bewerber\/Innen reichen ihr Gesuch <strong>innerhalb Dienstag, 03.11.2026 bis 12.00 Uhr<\/strong><\/p><p>im Gemeindesekretariat ein, oder übermitteln es an die PEC Adresse: <strong><a data-fr-linked="true" href="mailto:rasenantholz.rasunanterselva@legalmail.it">rasenantholz.rasunanterselva@legalmail.it<\/a><\/strong><\/p><p><strong>Nähere Informationen erteilt das Personalbüro (Tel. 0474\/49 61 58).<\/strong><\/p><p><strong>Das Gesuchsmuster finden Sie hier:<\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568830&t=1792583227" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Aufsichtsdienste - Vorlage Antrag Schneeräumung 2026-2027 .pdf herunterladen (0.13 MB)<\/a><\/strong><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225830569-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>