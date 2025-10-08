<p>Auf der gesamten Oberrasner Straße sind die abschließenden Asphaltierungsarbeiten des Netzbetreiber Edyna GmbH, nach Realisierung der neuen Mittespannungsleitungen, geplant. In einigen Bereichen vervollständig die Gemeinde Rasen-Antholz die Fahrbahnsanierung (Abschnitt A\/B\/F). Das Projekt reicht von der „Weißsteinbrücke“ in Niederrasen bis zum Ansitz Heufler in Oberrasen (siehe Lageplan).<\/p><p>Die Arbeiten werden in der zweiten Hälfte im Oktober 2025 beginnen, und zwar mit den Fräs- und Vorbereitungsarbeiten, welche ca. eine Woche beanspruchen. <\/p><p> Aufgrund einiger Engstellen und um die Unterbrechungen und Unannehmlichkeiten zu reduzieren, ist laut Arbeitsprogramm die Asphaltierung (Verschleißschicht) der gesamten Straßenfläche <strong>an einem einzigen Arbeitstag<\/strong> geplant. Diese Maßnahme hat zur Folge, dass <strong>ab 7.30 Uhr<\/strong> sämtliche Haltestellen für den ÖPNV in Oberrasen und Niederrasen aufgelassen werden. Als Ersatzhaltestellen werden die Haltestellen „Heufler“ in Oberrasen und „Apotheke“ in Niederrasen aktiviert und sind als einzige Einstiegs- bzw. Ausstiegspunkte verfügbar. <\/p><p>Die Kommunikation des genauen Datums für die Auflassung der Haltestellen und die abschnittsweise Sperrung der Oberrasner Straße zur Durchführung der Asphaltierungsarbeiten erfolgt aufgrund möglicher Wetterbedingungen oder technischer Aspekte mit einer Vorlaufzeit <strong>von 3 Tagen<\/strong>. Hierfür werden die verschiedenen Informationskanäle der Gemeinde (Homepage, Gem2Go) als auch Faltblätter auf sämtlichen Haltestellen in Rasen genutzt. In Oberrasen kommt es zu einigen kurzen Unterbrechungen des Verkehrs auf den Seitenstraßen (Burgweg, Pitzäcker, Rainweg, Sieslfeld, St.-Andreas-Weg, Biotopstraße, Lackenweg, Mühltal, Michael-Messner-Weg, Dietrich-von-Heufler-Straße). <\/p><p><strong>Lageplan:<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225768291-610&sprache=1">Übersichtenplan Asfaltierungsarbeiten Oberrasen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225768303-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>