<p style="text-align: center;"><strong>Waldschutzpreis 2025 für generationenübergreifendes Projekt „Jung & MischwAlt“<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><strong>Ein Projekt für Waldschutz, Gemeinschaft und gelebte Nachhaltigkeit<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Gemeinsam wachsen – unter diesem Motto startete im Herbst 2025 ein Projekt der besonderen Art im Oberen Pustertal. Initiiert vom Forstinspektorat Welsberg wurden die Seniorenwohnheime des Oberen Pustertals, die Grundschule Wahlen sowie das Sozialzentrum Toblach, eine Einrichtung der Bezirksgemeinschaft Pustertal für Menschen mit Behinderung,<\/span> zu einem gemeinsamen Baumfest an der Gemeindegrenze zwischen Welsberg und Prags eingeladen.<\/p><p style="text-align: justify;">Ziel der Aktion war es, ein vom Borkenkäfer zerstörtes Waldstück neu zu beleben und dabei Generationen sowie unterschiedliche Lebenswelten miteinander zu verbinden. An drei interaktiven Stationen konnten die Teilnehmenden ihr Wissen und ihre Tatkraft unter Beweis stellen: Beim gemeinsamen Pflanzen junger Bäumchen wurde aktiv neuer Lebensraum geschaffen, an einer weiteren Station erhielten Jung und Alt spannende Einblicke in den Wasserkreislauf des Waldes, und bei einem Wald-Quiz konnte das eigene Wissen spielerisch getestet werden.<\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Besonders wertvoll war der intensive Austausch zwischen den Generationen. Kinder, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung<\/span> begegneten einander auf Augenhöhe. Die Begeisterung war groß: Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnheime wuchsen beim Pflanzen der Bäumchen regelrecht über sich hinaus – manche erhoben sich sogar aus dem Rollstuhl, um gemeinsam mit den Kindern die jungen Pflanzen einzusetzen.<\/p><p style="text-align: justify;">Im Rahmen des Baumfestes wurde zudem ein innovativer Baumschutz aus Holz vorgestellt. Dieser wurde von einer regionalen Tischlerei gefertigt und schützt junge Bäume wirksam vor Wildverbiss. Damit konnte Regionalität, Nachhaltigkeit und praktischer Waldschutz gelungen miteinander verbunden werden.<\/p><p style="text-align: justify;">Das Fest klang bei einer gemeinsamen Jause aus, begleitet von Liedern der Schulkinder. Ein Filmteam hielt die schönsten Momente dieses besonderen Tages fest. Der entstandene Kurzfilm wurde anschließend beim österreichweiten Wettbewerb um den Waldschutzpreis eingereicht.<\/p><p style="text-align: justify;">Die Spannung war groß – umso erfreulicher die Nachricht: Mit dem Projekt „Jung & MischwAlt“ wurde der Waldschutzpreis 2025 in der Kategorie Öffentlichkeitsarbeit gewonnen. Die feierliche Preisverleihung fand am 13. März 2026 in Mellau im österreichischen Bundesland Vorarlberg statt. Eine kleine Abordnung der Projektbeteiligten nahm dort den außergewöhnlichen Pokal entgegen.<\/p><p style="text-align: justify;">Der Wanderpokal wird nun von Einrichtung zu Einrichtung weitergereicht und bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, den gemeinsamen Erfolg zu feiern. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Engagement für den Wald, gelebte Gemeinschaft und generationenübergreifende Zusammenarbeit nachhaltig wirken können.<\/p><p style="text-align: justify;"><em>Weitere Informationen erhalten Sie <\/em><em>in der allgemeinen Verwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter 0474412926, <a data-fr-linked="true" href="mailto:pr@bzgpust.it">pr@bzgpust.it<\/a>.<\/em><\/p><p style="text-align: justify;"><em><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541599&mode=T&width=640&height=480&t=1777454573" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Preis" title="Bezirksgemeinschaft Pustertal"><\/em><\/p><p><em><br><\/em><\/p><p><em><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541600&mode=T&width=516&height=288&t=1777454595" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Schutzwald" title="Bezirksgemeinschaft Pustertal"><\/em><\/p><p><br><\/p><p style="text-align: justify;"><img src="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541602&mode=T&width=513&height=284&t=1777454653" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Gruppe" title="Bezirksgemeinschaft Pustertal "><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225798227-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>