<p>Ab dem 3. August 2026 ist der italienische Papier-Personalausweis (Carta d'Identità Cartacea) unabhängig vom aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr für Reisen ins Ausland gültig. Grund dafür ist eine EU-Verordnung, die neue Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente festlegt.<\/p><p>Es ist ratsam, den elektronischen Personalausweis (CIE) zu beantragen, der ab diesem Datum für Auslandsreisen verpflichtend wird. Die elektronischen Personalausweise werden in der italienischen Staatsdruckerei und Münzprägeanstalt (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS) angefertigt – aufgrund der vielen Anträge können sich die Bearbeitungszeiten verlangsamen - wenden Sie sich deshalb frühzeitig an das Meldeamt der Gemeinde um den Ausweis zu beantragen!<\/p><p> Vorzulegen sind:<br> • Alter Ausweis<br> • Steuernummer oder Gesundheitskarte<br> • ein aktuelles Lichtbild in Papierformat oder digital<br> • 22,00 €<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225768431-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>