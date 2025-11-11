<p><strong>Zweite Chance: Erwerb von Tickets für die olympischen Biathlon-Wettkämpfe 2026 <\/strong><\/p><p>Sehr geehrte Damen und Herren,<\/p><p>wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie als Bürger*in \/ Ansässiger \/ Besitzer einer Zweitwohnung von Rasen-Antholz ein zweites Mal einen exklusiven Zugang für den persönlichen Erwerb von Tickets für die olympischen Biathlon-Wettkämpfe 2026 in der Südtirol Arena Alto Adige erhalten.<\/p><p>Es wird Ihnen hiermit die Möglichkeit geboten am 11. November 2025 Tickets zu erwerben, ohne am allgemeinen Losverfahren teilzunehmen.<\/p><p>Sollte das Interesse bestehen, an diesem zweiten Verkaufsprogramm teilzunehmen, bitte senden Sie eine E-Mail an <a href="mailto:lisa.puppatti@rasen-antholz.eu">lisa.puppatti@rasen-antholz.eu<\/a> mit einer Kopie Ihres <strong>Personalausweises<\/strong> und wir senden Ihnen den Link und den persönlichen Code zu!<\/p><p><strong>Die Codes sind ab dem 11. November 2025 um 10:00 Uhr gültig und verfallen am 12. November 2025 um 09:59 Uhr.<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p>Hier finden Sie die Nutzungsbedingungen für den Kauf der Tickets. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225773155-610&sprache=1">Giochi olimpiaci Codice Programma residenti<\/a><\/p><p><strong><em> <\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>TICKETVERKAUF CONTACT-CENTER<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>Für jegliche Informationen und Fragen hinsichtlich der Codes und des Ticketkaufs kann das Contact-Center vom Ticketverkauf Milano Cortina 2026.<\/em><\/strong><\/p><p><strong><em>support@tickets.milanocortina2026.org<\/em><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rasenantholz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219104996&detailonr=225773148-610">zum Artikel der Gemeinde<\/a>