<p>Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 504 vom 17.09.2025 ist ein Entwurf zur Abänderung des Bauleitplanes in Mareit genehmigt worden.<\/p><p>Der beschlossene Planentwurf wird mit den entsprechenden Unterlagen für die Dauer von 30 Tagen an der <a href="\/de\/amtstafel">Amtstafel der Gemeinde<\/a> und im <a href="http:\/\/www.provinz.bz.it\/de\/institutionelle-veroffentlichungen\/akten-raumplanung.asp">Südtiroler Bürgernetz<\/a> veröffentlicht. Die entsprechenden Unterlagen liegen auch im Bauamt der Gemeinde auf. Während dieses Zeitraums kann jeder\/jede Anmerkungen vorbringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ratschings.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218510718&detailonr=225767920-1071">zum Artikel der Gemeinde<\/a>