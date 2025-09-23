<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an.<\/p><p>Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p>Anmeldelink und Kalender für die kostenlose digitale Beratung der Firma ADV Studio: <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">Anmeldung zum Online-Tutoring<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ratschings.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218510718&detailonr=225762809-1071">zum Artikel der Gemeinde<\/a>