<p>Ab heute werden die Berechtigten der <em data-start="236" data-end="259">„Carta dedicata a te“<\/em> benachrichtigt. Zudem ist die Liste der Begünstigten für mindestens 30 Tage – und bis zur ersten Zahlung am 16. Dezember 2025 – online einsehbar. Über die eigene ISEE-Protokollnummer kann geprüft werden, ob man zu den Empfängern gehört.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.riffian.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511285&detailonr=225682084-969">zum Artikel der Gemeinde<\/a>