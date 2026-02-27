<p>Am <strong>17.03.2026<\/strong> steht das Verbrauchermobil<strong> von 09.30 bis 11.30 Uhr am Gemeindeplatz in Riffian.<\/strong><\/p><p>Das Verbrauchermobil führt die gesamte Infothek der Verbraucherzentrale mitsamt den neuesten Tests mit. Außerdem finden Sie vor Ort alles, was es an Infomaterial in der VZS gibt. Betreut und begleitet wird das Mobil von einem erfahrenen Berater. Dieser bietet Erstberatung in den Bereichen <\/p><ul><li>Telekommunikation, Versicherungen, Wohnen und Bauen, Auto <\/li><li>Haustürgeschäfte, Garantierechte, Finanzdienstleistungen<\/li><li>Internetkäufe, Reklamationen und Beanstandungen<\/li><li>Reisestornierungen und Gutscheine<\/li><\/ul><p>an und leitet bei komplexeren Fragen Ihre Anliegen an die Fachberater der VZS weiter.<\/p><p>Außerdem kann man im Verbrauchermobil die Strahlenbelastung durch das eigene Mobiltelefon messen lassen: Elektrosmog und Handystrahlung haben sich nämlich in den letzten Jahren zu einem „Dauerbrenner“ entwickelt.<\/p><p>Wenn auch Sie Fragen zu einem Verbraucherthema haben oder sich einfach nur informieren möchten, besuchen Sie uns ganz unverbindlich auf unserem Standplatz in Riffian.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.riffian.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511285&detailonr=225714263-969">zum Artikel der Gemeinde<\/a>