<p>Die Gemeinden Riffian, Kuens, Schenna, Tirol und Hafling vertiefen ihre Zusammenarbeit.<\/p><p>Ein gemeinsames Profil legt fest, wie sie künftig gemeinsam handeln, voneinander lernen und Herausforderungen meistern wollen.<\/p><p>Der Gemeinderat von Riffian hat dem einstimmig zugestimmt – ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Weitblick.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.riffian.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219511285&detailonr=225770688-969">zum Artikel der Gemeinde<\/a>