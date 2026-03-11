<p>Die Gemeinde informiert, dass der Schalter für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte an folgendem Wochenende zu erweiterten Öffnungszeiten geöffnet ist:<\/p><ul><li><strong>Freitag, 20. März:<\/strong> 14:00 – 17:30 Uhr<\/li><li><strong>Samstag, 21. März: <\/strong>09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr<\/li><li><strong>Sonntag, 22. März:<\/strong> 08:00 – 20:00 Uhr<\/li><\/ul><p>Wer die EIK während dieser Sonderöffnungszeiten beantragen möchte, muss vorab einen Termin unter der Nummer <a href="tel:+390471356457">+39 0471 356 457<\/a> vereinbaren.<\/p><p>Für die Ausstellung werden benötigt:<\/p><ul><li><strong>ein Passfoto<\/strong> (bitte vorab per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:meldeamt@ritten.eu">meldeamt@ritten.eu<\/a> senden),<\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Fingerabdrücke,<\/strong><\/li><li><strong>einige Unterschriften<\/strong>, die direkt vor Ort geleistet werden.<\/li><\/ul><p>Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen gerne zur Verfügung!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224251472&detailonr=225773950-2330">zum Artikel der Gemeinde<\/a>