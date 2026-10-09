<p>Die <strong>PowerPoint-Präsentation zur Ist-Zustandsanalyse<\/strong> des <strong>Gemeindeentwicklungsprogramms <\/strong>der Gemeinde Ritten, die bei der Bürgerversammlung am 22. September 2026 im Vereinshaus von Oberbozen vorgestellt wurde, steht ab sofort zur Verfügung und kann hier eingesehen werden:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567067&t=1791543976" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">GProRLRitten Ist-Zustandsanalyse<\/a><\/p><p>Sie gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Gemeinde und bildet die Grundlage für die weiteren Planungsschritte.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224251472&detailonr=225828202-2330">zum Artikel der Gemeinde<\/a>