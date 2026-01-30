<p>Die Gemeinde bietet ab sofort die Möglichkeit, Müll‑, Abwasser‑ sowie weitere Gebührenbescheide papierlos und direkt per E‑Mail zu erhalten.<\/p><p>Damit leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und erhalten Ihre Unterlagen schnell, sicher und unkompliziert.<\/p><p>Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, bitten wir Sie, das folgende Formular <strong>auszufüllen <\/strong>und <strong>unterschrieben,<\/strong> <strong>zusammen mit einer Kopie Ihre Identitätskare an <a data-fr-linked="true" href="mailto:steuern@ritten.eu">steuern@ritten.eu<\/a> zurückzusenden<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1529314&t=1769773676" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Mitteilung der E-Mail Adresse<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Digitalisierung unserer Verwaltungsabläufe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224251472&detailonr=225783364-2330">zum Artikel der Gemeinde<\/a>