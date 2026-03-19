<p>Die Gemeinde informiert, dass das Wahlamt anlässlich des Verfassungsreferendums von <strong>Freitag, 20. März bis Montag, 23. März 2026<\/strong> mit erweiterten Öffnungszeiten erreichbar ist.<\/p><p>In diesem Zeitraum können <strong>Wahlausweise abgeholt oder erneuert<\/strong> werden.<\/p><p>Öffnungszeiten des Wahlamts<\/p><ul><li><strong>Freitag, 20. März<\/strong>: 09:00 – 18:00 Uhr<\/li><li><strong>Samstag, 21. März<\/strong>: 09:00 – 18:00 Uhr<\/li><li><strong>Sonntag, 22. März<\/strong>: 07:00 – 23:00 Uhr<\/li><li><strong>Montag, 23. März<\/strong>: 07:00 – 15:00 Uhr<\/li><\/ul><p>Wir stehen gerne zur Verfügung und unterstützen bei allen Fragen rund um den Wahlausweis.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224251472&detailonr=225790447-2330">zum Artikel der Gemeinde<\/a>