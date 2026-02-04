<p>Wahlberechtigte, die <strong>vorübergehend im Ausland ansässig<\/strong> sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per <strong>Briefwahl<\/strong> teilnehmen möchten, müssen den entsprechenden Antrag <strong>innerhalb 18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende <a href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784074-2330&sprache=1">Formular<\/a> verwendet werden. <\/p><p>Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per <a href="mailto:meldeamt@ritten.eu?subject=Ansuchen Briefwahl" title="Ansuchen Briefwahl">E-mail<\/a> bzw. <a href="mailto:demog.ritten.renon@legalmail.it?subject=Ansuchen Briefwahl" title="Ansuchen Briefwahl">PEC<\/a> eingereicht werden. <\/p><p>Ein gültiges Erkennungsdokument muss beigelegt werden. <\/p><p>Genauere Informationen können im <a href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=224277484-2330&sprache=1">Wahlamt der Gemeinde<\/a> eingeholt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ritten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224251472&detailonr=225784069-2330">zum Artikel der Gemeinde<\/a>