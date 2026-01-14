<p>Die <strong>Anmeldung<\/strong> zu den Wochen ist wie folgt möglich<\/p><ul type="disc"><li>ONLINE auf dem Portal des Jugendienstes: <a href="https:\/\/unteres-pustertal.jugenddienst.it\/">Anmeldeportal<\/a><\/li><li>Start für <strong>IM SOMMER BERUFSTÄTIGE:<\/strong> Donnerstag, <strong>22. Januar 2026<\/strong> ab <strong>19.00 Uhr<\/strong> <\/li><li>Start für <strong>IM SOMMER NICHT BERUFSTÄTIGE: <\/strong>Freitag, <strong>23. Jänner 2026<\/strong> ab <strong>19.00 Uhr<\/strong><\/li><\/ul><p> <\/p><p>Registrierung (wichtig für Neuanmeldungen): Wer das Kind noch nie beim Jugenddienst angemeldet hatte, muss sich zuerst als Elternteil registrieren. Dann kann das Kind im System anlegt werden. Für beide Personen sind die Steuernummern notwendig.<\/p><p>Tipp: Am besten ist es die Registrierung schon vor Anmeldestart zu erledigen, damit die eigentliche Buchung der Sommerwoche schnell funktioniert.<\/p><p>Nach erfolgter Registrierung ist eine Anmeldung bei den einzelnen Wochen möglich.<\/p><p>Wenn die Anmeldung geklappt hat, wird eine Bestätigungsmail versandt. Sollte keine E-Mail ankommen, kontaktiert bitte sofort den Jugenddienst.<\/p><p>Alle weiteren Informationen findet ihr hier: <a href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781089-1015&sprache=1">Sommerbroschüre für das Jahr 2026<\/a><\/p><p>Bei Fragen könnt ihr gerne Annalena kontaktieren: <a href="tel:+393715338834">+39 371 533 8834<\/a> oder <a href="mailto:annalena.demonte@jugenddienst.it">annalena.demonte@jugenddienst.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225493128-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>