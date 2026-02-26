<p>Wenn Sie im Besitz eines Parkausweises für Menschen mit Behinderung sind, erleichtert Ihnen das CUDE Ihre Mobilität.<\/p><p>Es handelt sich dabei um die einheitliche nationale IT-Plattform, in der die Autokennzeichen, für die ein Parkschein für Menschen mit Beeinträchtigung ausgestellt worden ist, eingetragen sind. Hierbei wird die Möglichkeit geschaffen, verkehrsberuhigte Zonen ohne vorherige Anmeldung, bei der jeweiligen Gemeinde, welche Mitglied der Plattform ist, zu befahren.<\/p><p>Für die Eintragung der Kennzeichen können Sie sich an die demografischen Dienste der Gemeinde Rodeneck wenden.<\/p><p>Weitere Informationen befinden sich hier: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.ilportaledellautomobilista.it\/web\/portale-automobilista\/piattaforma-cude">https:\/\/www.ilportaledellautomobilista.it\/web\/portale-automobilista\/piattaforma-cude<\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787217-1015&sprache=1">Informationen CUDE<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225787211-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>