<p data-start="66" data-end="184">Die Gemeinde Rodeneck lädt herzlich zur dritten und zugleich letzten Bürgerversammlung im Rahmen des GProRL ein.<\/p><p data-start="186" data-end="484">Am <strong data-start="189" data-end="232">Montag, den 13. Oktober 2025, um 19 Uhr<\/strong> werden im <strong data-start="243" data-end="267">Vereinshaus Rodeneck<\/strong> ein Überblick über den bisherigen Planungsprozess und die Bürgerbeteiligung gegeben, zentrale Inhalte vorgestellt sowie ausgewählte Fachprogramme und Schlüsselmaßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung präsentiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225766756-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>