<p>Die Verordnung (EU) 2019\/1157 der Europäischen Union hat festgelegt, dass Identitätskarten in Papierform <strong>am 3. August 2026 ihre Gültigkeit verlieren<\/strong>, da diese nicht mehr den festgelegten Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.<\/p><p><strong>Der Verfall der Gültigkeit betrifft dabei nicht nur eine mögliche Ausreise ins Ausland, sondern auch die Verwendung der Identitätskarte in Papierform innerhalb des italienischen Staatsgebietes.<\/strong><\/p><p>Aus diesem Grund möchten wir alle Bürger*innen, welche noch im Besitz einer Identitätskarte in Papierform sind, dazu einladen, sich frühzeitig zu organisieren und im Meldeamt der Gemeinde Rodeneck den Antrag zur Ausstellung der elektronische Identitätskarte (EIK) zu stellen.<\/p><p>Die im <strong>AIRE-Verzeichnis eingetragene Bürger*innen<\/strong> können sich für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte (EIK) <strong>ab dem 01. Juni 2026 an die Gemeinde wenden<\/strong>.<\/p><p>Die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte (EIK) erfolgt nur<strong> mittels Terminvereinbarung<\/strong> unter der Tel.-Nr. <a href="tel:+390472454009">0472 454 009<\/a>.<\/p><p>Folgende Unterlagen müssen beim Termin vorgelegt werden:<\/p><ul><li>ein gültiges Erkennungsdokument<\/li><li>die Gesundheitskarte<\/li><li>ein aktuelles farbiges Passfoto in Papierformat; nicht älter als sechs Monate <\/li><li>die alte Identitätskarte oder die Verlust-\/Diebstahlanzeige der vorherigen Identitätskarte<\/li><li>die Bezahlung von € 22,00.- <\/li><li>bei Minderjährigen braucht es nach wie vor die Zustimmungserklärung (Unterschrift) beider Eltern. Kann eines der beiden Elternteile beim Termin nicht persönlich erscheinen, ist es möglich, dass eine Vollmacht zusammen mit der Kopie einer gültigen Identitätskarte eingereicht wird. Das Formular finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde oder können es im Meldeamt abholen.<\/li><li>ab dem 12. Lebensjahr sind Unterschrift sowie Fingerabdruck notwendig<\/li><\/ul>