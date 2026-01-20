<p>Im Sinne des <abbr data-glossar-onr="225275836-545">Art.<\/abbr> 60 <abbr data-glossar-onr="225275825-545">Abs.<\/abbr> 2 des Landesgesetz Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird bekanntgegeben:<\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst das Verfahren zur <strong>Genehmigung der Abänderung des Durchführungsplanes <\/strong><strong>für das Gewerbegebiet "St. Pauls III"<\/strong> behandeln.<\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird an der <strong>Amtstafel<\/strong> der Gemeinde und im <strong>Südtiroler Bürgernetz<\/strong> 30 Tage lang veröffentlicht. <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225781901-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>