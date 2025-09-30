<p>Am <strong>Montag, den 13. Oktober 2025<\/strong> wird in Südtirol der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. <strong>Kurz nach 10.00 Uhr <\/strong>wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit auf- und abschwellendem Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225682531-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>