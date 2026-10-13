<p>Am <strong>Sonntag, den 18. Oktober 2026<\/strong>, von <strong>08.00 bis 15.00<\/strong> Uhr finden die <strong>Neuwahlen der Eigenverwaltungen der Fraktion Nauders und Rodeneck (Bannwald) im Vereinshaus "Konrad von Rodank<\/strong>" statt.<\/p><p>Die Auflistung der Kandidaten finden Sie hier: <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567433&t=1791877444" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kandidaten Eigenverwaltung Rodeneck (Bannwald)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567434&t=1791877477" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kandidaten Eigenverwaltung Fraktion Nauders<\/a><\/p>