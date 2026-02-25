<p>Beinahe tagtäglich belegen Ereignisse aus aller Welt das Fortschreiten des Klimawandels und mittlerweile ist uns allen klar, dass wir nur alle gemeinsam der globalen Erderwärmung entgegenwirken können. Dazu müssen Treibhausgasemissionen reduziert werden, was durch einen effizienteren Energieverbrauch und den Einsatz erneuerbarer Energieträger bewirkt werden kann. <\/p><p>Dafür hat Südtirol das Ziel definiert, bis 2040 klimaneutral zu werden, woran sich auch unsere Gemeinde orientiert. Um strukturiert und zielgerichtet vorzugehen, erstellt unsere Gemeinde gemeinsam mit dem Ökoinstitut Südtirol\/Alto Adige zurzeit einen Klimaplan. Ziel dieses Plans ist es, die aktuelle Situation der Gemeinde in Bezug auf Energieverbrauch und den Einsatz erneuerbarer Energien zu erfassen und Maßnahmen zum Klimaschutz zu definieren. Der Klimaplan umfasst zudem Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, um auf dessen Folgen – wie etwa Starkregenereignisse oder Dürreperioden, die wir bereits heute erleben – angemessen reagieren zu können.<\/p><p>Mit dem Beginn des Klimaplan-Prozesses nimmt die Gemeinde seit diesem Jahr auch am Programm KlimaGemeinde Light teil. Der Schwerpunkt des Programms KlimaGemeinde Light ist die jährliche Erfassung der Energieverbrauchsdaten der <strong>gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen.<\/strong> Der Klimaplan hingegen analysiert die Energiedaten auf dem <strong>gesamten Gemeindegebiet<\/strong> und bietet eine Momentaufnahme der Gesamtsituation. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Emissionsreduktion definiert. In die Maßnahmen werden auch die Ergebnisse des Stakeholder Workshops, der im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden wird, einbezogen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird mit Interessenvertreter:innen der Gemeinde über relevante Themen diskutiert, wie nachhaltige Mobilität, Tourismus, Energie und Wohnen sowie Land- und Forstwirtschaft. <\/p><p>Diese Maßnahmen ergeben zusammen einen Maßnahmenkatalog, der eine wichtige Grundlage des Klimaplans bildet und an dem sich das KlimaGemeinde Light Programm orientiert. <\/p><p>Die Maßnahmen des Klimaplans berücksichtigen insbesondere folgende Aspekte:<\/p><ul><li>Maximierung der Energieeffizienz und Erschließung des vorhandenen Einsparpotentials in den gemeindeeigenen Gebäuden sowie Sensibilisierung und Förderung entsprechender Maßnahmen auch in anderen Sektoren (z. B. privater und tertiärer Sektor);<\/li><li>Senkung der CO2-Emissionen im gesamten Gemeindegebiet;<\/li><li>Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im gesamten Gemeindegebiet;<\/li><li>Einschränkung der Lichtverschmutzung;<\/li><li>Monitoring.<\/li><\/ul><p>Abschließend sei betont: Der Klimaplan ist kein Papier für die Schublade, sondern ein Wegweiser für die künftige Entwicklung der Gemeinde – ein lebendiges Dokument, das kontinuierlich umgesetzt und im Sinne der Gemeinde weiterentwickelt wird. Damit dies gelingt, braucht es das Engagement und die Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger.<\/p><p>Text: Ökoinstitut Südtirol\/Alto Adige<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225786993-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>