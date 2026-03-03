<h2>Verbraucherberatung auf 4 Rädern:<\/h2><p>Am <strong>25.03.2026 steht das Verbrauchermobil von 09:30 bis 11:30 Uhr in Rodeneck vor dem Vereinshaus.<\/strong><\/p><p>Das Verbrauchermobil führt die gesamte Infothek der Verbaucherzentrale mitsamt den neuesten Tests mit. Außerdem finden Sie vor Ort alles, was es an Infomaterial in der VZS gibt. <\/p><p>Betreut und begleitet wird das Mobil von einem erfahrenen Berater. <\/p><p>Dieser bietet Erstberatung in den Bereichen<\/p><ul><li>Telekommunikation, Versicherungen, Wohnen und Bauen, Auto<\/li><li>Haustürgeschäfte, Garantierechte, Finanzdienstleistungen<\/li><li>Internetkäufe, Reklamationen und Beanstandungen<\/li><li>Reisestornierungen und Gutscheine<\/li><\/ul><p>an und leitet Ihre Anliegen bei komplexeren Fragen an die Fachberater der VZS weiter.<\/p><p>Außerdem kann man im Verbrauchermobil die Strahlenbelastung durch das eigene Mobiltelefon messen lassen: Elektrosmog und Handystrahlung haben sich nämlich in den letzten Jahren zu einem „Dauerbrenner“ entwickelt. <\/p><p>Wenn auch Sie Fragen zu einem Verbraucherthema haben oder sich einfach nur informieren möchten, besuchen Sie uns ganz unverbindlich auf unserem Standplatz in Rodeneck.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225424689-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>