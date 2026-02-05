<nav data-bs-navscroll=""><p><a href="https:\/\/www.muehlbach.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Verfassungsreferendum_vom_22_und_23_Maerz_2026_voruebergehend_im_Ausland_ansaessige_Wahlberechtigte#Kontakt643502"><\/a><\/p><\/nav><section><p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde <strong>innerhalb des 18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende Formular verwendet werden. Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:maren.ellemunter@gemeinde.rodeneck.bz.it">maren.ellemunter@gemeinde.rodeneck.bz.it<\/a>) bzw. PEC (<a data-fr-linked="true" href="mailto:rodeneck.rodengo@legalmail.it">rodeneck.rodengo@legalmail.it<\/a>) eingereicht werden. Genauere Informationen können im Wahlamt der Gemeinde eingeholt werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225784265-1015&sprache=1">Gesuchsformular<\/a><\/p><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.rodeneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901028&detailonr=225784263-1015">zum Artikel der Gemeinde<\/a>