<h2>ABWASSERGEBÜHR 2026:<\/h2><p>Die Abwassergebühr wird jährlich aufgrund des Wasserverbrauches des Vorjahres berechnet. <\/p><p>Mit Ausschussbeschluss Nr.242 vom 17.12.2025 wurden die Tarife für den Abwasserdienst 2026 festsetzt:<br> • Tarif für den Dienst der Ableitung der Abwässer: Euro 1,02\/m³Abwasser;<br> • Tarif für den Dienst der Klärung der Abwässer: Euro 1,11\/m³Abwasser;<br> • Für gewerbliche Abwässer:Für die gewerblichen Abwässer wird der Beschluss der Landesregierung vom 13.10.2003, Nr. 3628 angewandt.<\/p>