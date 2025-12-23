<p>Brauchen Sie Unterstützung in der digitalen Welt?<\/p><p><br>Wenn Sie technische Fragen haben oder Unterstützung bei digitalen Herausforderungen benötigen versuchen wir Ihnen mit Fachwissen und Geduld zur Seite zu stehen.<\/p><p><br><strong>Mit 1. Dezember 2025 ist das Digi-Point Salurn in die Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek in der Loretostraße 13 gezogen.<\/strong><\/p><p><br>Dort stehen Ihnen Herr Armin Kobler und Frau Chandra Franceschini in technischen und digitalen Angelengeheiten bei und sind telefonisch oder über Mail erreichbar, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.<\/p><p><br>Chandra Franceschini: <a href="tel:+393487902906">348 7902906<\/a><br>Armin Kober: <a href="tel:+393480170872">348 0170872<\/a><\/p><p><br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:digipoint.salurnsalorno@gmail.com">digipoint.salurnsalorno@gmail.com<\/a><\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Die Öffnungszeiten sind folgende:<br><\/th><th><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;">Dienstag<br><\/td><td style="width: 50.0000%;"> 9:00 - 12:00<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">Mittwoch<br><\/td><td style="width: 50.0000%;"> 9:00 - 12:00<br>15:00 - 18:00<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">Donnerstag<br><\/td><td style="width: 50.0000%;"> 9:00 - 12:00<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">Freitag<br><\/td><td style="width: 50.0000%;">16:00 - 19:00<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">Samstag<br><\/td><td style="width: 50.0000%;"> 9:00 - 12:00<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br>Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter:<br><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/netzwerk-digipoint" target="_self">https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/netzwerk-digipoint<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.salurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437964&detailonr=225778947-932">zum Artikel der Gemeinde<\/a>