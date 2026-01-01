<h2>MÜLLGEBÜHREN 2026:<\/h2><p>Der Literpreis für das Jahr 2026 beträgt 0,0915 Euro + MwSt. Die Gebühr für die Kategorie "Wohnung" setzt sich wie folgt zusammen:<br> • Grundgebühr:14,73 € pro Person;<br> • Mindestmüllmenge:300 Liter pro Person x 0,0915 € = € 27,45;<br> • Erzeugte Abfallmenge (wenn die Mindestmüllmenge überschritten wird):Liter x Euro 0,0915; N.B.<br>Für die Erstwohnung werden als Höchstzahl für die Familienzusammensetzung 4 Personen berechnet. Für Zweitwohnungen und Wohnungen, die zur Verfügung stehen, werden als Berechnungsgrundlage 2 Personen berechnet.<br>Es gibt Müllbehälter zu 60, 80, 120, 240 oder 770 Litern.<br>Die Gebühr für die Kategorie "andere Nutzer" (Betriebe) setzt sich wie folgt zusammen:<br> • Grundgebühr: je nach Kategorie (wenden Sie sich bitte an das Steueramt);<br> • Erzeugte Abfallmenge Liter x Euro 0,0915.<br>Für Familien mit Kleinkindern von 0 bis 2 Jahren und für Hashalte mit älteren von Inkontinenz betroffenen Personen ist eine pauschale Begünstigung in Höhe von jährlich € 30,00.- vorgesehen.<br>Die Gebühr für die Anlieferung von Biomüll (Großproduzenten) setzt sich wie folgt zusammen: Erzeugte Abfallmenge Liter x Euro 0,04.<br>Für die Anlieferung von Material am Recyclinghof liegt die Preisliste am Recyclinghof und im Steueramt der Gemeinde Salurn auf, welches auch für weitere Auskünft zur Verfügung steht.<\/p>