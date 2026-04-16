<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>mit Beginn des Frühjahrs hält wieder das Phänomen der Stechmücken Einzug, die Ausbreitung der Tiger-Steckmücke betrifft jetzt auch unser Gemeindegebiet.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung hat diesbezüglich ein Desinfizierungsprogramm in Auftrag gegeben, welches eine Reihe von gezielten Eingriffen umfasst.<\/p><p>Daraus folgt die Notwendigkeit des verpflichtenden Einsatzes aller, da für die höchste Wirksamkeit im Kampf gegen die Mückenplage der VERMEHRUNG VORGEBEUGT werden muss.<\/p><p>Weitere Informationen finden Sie im <a href="https:\/\/www.gemeinde.salurn.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796115-932&sprache=1">Infoblatt.<\/a><\/p><h3><strong>SET FÜR HAUSHALTE ZUR BEKAMPFUNG DER TIGERMÜCKE<\/strong><\/h3><p>Ab sofort steht für Interessierte ein Set zur Bekämpfung der Tigermücke im technischen Amt der Gemeinde Salurn abholbereit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.salurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219437964&detailonr=225796109-932">zum Artikel der Gemeinde<\/a>