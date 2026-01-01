<h2>TRINKWASSERGEBÜHR 2026:<\/h2><p>Mit D.L.H.16.087.2017 Nr.29 wurde die Durchführungsverordnung bezüglich der Tarife für das Trinkwasser genehmigt, welche eine neue Regelung der Berechnung des Tarifs mit Wirkung 01.01.2019 vorsieht.<\/p><p>Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr.241 vom 17.12.2025 wurden die Tarife für 2026 festgelegt.<\/p><p>Der Tarif setzt sich wie folgt zusammen:<br>a) Jahrestarif für die Anmietung des Wasserzählers:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width50">Wassergröße<br><\/th><th class="width50">Tarif<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Wassergröße">0,50 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 19,12<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">0,75 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 28,68<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">1,00 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 38,23<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">1,25 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 47,79<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">1,50 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 57,35<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">2,00 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 76,47<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">2,50 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 95,59<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">3,00 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 114,70<\/td><\/tr><tr><td data-label="Wassergröße">4,00 Zoll<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 152,94<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>b) verbrauchsabhängiger Tarif, der 80% der Kosten für den differenzierten Dienst gemäß Trinkwasserverbrauch decken muss:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width50">Beschreibung<br><\/th><th class="width50">Tarif<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Beschreibung">Begünstigter Tarif "Nutzung Haushalte" bis 84 m³ pro Wohneinheit<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 0,6864\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Grundtarif "Nutzung Haushalte"<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,0296\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Grundtarif "Nutzung Nicht-Haushalte" bis 200 m³ pro Nicht-Haushalte<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,0296\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Erhöhter Tarif "Nutzung Nicht-Haushalte"<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,3385\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Begünstigter Tarif "Gemischte Nutzung Haushalte" bis 84 m³ pro Wohneinheit<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 0,6864\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Tarif für gemischte Nutzung "Nicht Haushalte" bis 200 m³ pro Nicht-Haushalte<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,0296\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Tarif für gemischte Nutzung - Erhöhter Tarif (über 200 m³)<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,3385\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Grundtarif Landwirtschaft<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 0,6864\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Erhöhter Tarif Landwirtschaft<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 1,0296\/m³<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Beschreibung">Tarif Landwirtschaft - Tränktarif<br><\/td><td data-label="Tarif">€ 0,5491\/m³<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p>