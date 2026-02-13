<p>Die <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225039834-2420&sprache=1">Carabinieri<\/a> von Sarnthein weisen die Bevölkerung darauf hin, dass keine Behörde telefonisch Geld fordert oder Bankdaten abfragt. Zugangsdaten und Codes dürfen niemals weitergegeben werden! Bei Verdachtsmomenten beenden Sie das Telefonat und melden den Vorfall den <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225039834-2420&sprache=1">Carabinieri<\/a> oder der <a href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=225032280-2420&sprache=1">Ortspolizei<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.sarntal.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225027824&detailonr=225785600-2420">zum Artikel der Gemeinde<\/a>